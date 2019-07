Cena con delitto: così, tra il conviviale e il misterioso, l’apertura della nuova edizione della fiera delle economie solidali, a Villa Guardia. Il programma della manifestazione settembrina è pronto.

Cena con delitto, definito il programma

“L’isola che c’è”, edizione numero 16, organizza un nuovo evento inaugurale, una cena con delitto in programma venerdì 13 settembre nell’area ristoro del parco comunale di Villa Guardia: il mistero deve essere svelato, una serata all’insegna del giallo, del divertimento e della buona cucina. Alle 19 accoglienza musicale, con Mark Uncle Band, alle 20 sfilata di moda con abiti e accessori usati, a cura della Giornata del Riuso Como. E alle 20.30 la cena, con piatti a cura degli studenti della Fondazione Enaip Lombardia e dei cuochi professionisti dell’Associazione provinciale cuochi di Como. Come spiegano gli organizzatori: “Scordatevi la classica cena, qui tra un primo, un secondo e un dessert sarete chiamati a indagare su un intrigante delitto messo in scena dalle registe Paui Galli ed Elisa Salvaterra di MaMuTe Teatro. Sorseggiando dell’ottimo vino esaminerete indizi, formulerete accuse, farete ipotesi su assassino e movente. Chi sarà il colpevole? Il caso è nelle vostre mani… Costo di partecipazione: 30 euro (bambini 12 euro). Obbligatorio arrivare entro le ore 19.45. Iscrizioni da lunedì 26 agosto. Evento realizzato in collaborazione con l’Associazione Partücc di Como e l’Associazione Allincirco”.

La fiera 2019 e l’appello per l’ambiente

Tutta la comunicazione della fiera è completamente rinnovata nella grafica. Si colora di verde,

per richiamare l’ambiente e il cambiamento climatico, temi centrali di quest’edizione.

Verdi saranno i manifesti affissi in Como e provincia, le cartoline promozionali, le locandine e i pendagli appesi gratuitamente su autobus urbani ed extraurbani di Asf Autolinee. Continua, inoltre, la ricerca di volontari, indispensabili per supportare l’evento gestendo diverse attività, come la promozione, l’allestimento, gli ingressi, i parcheggi, la ristorazione, l’accoglienza di espositori e pubblico. A tutti saranno assicurati la maglietta della fiera in cotone biologico, i buoni consumazione e soprattutto una bella esperienza in un clima accogliente, dinamico e stimolante. Prevista la partecipazione di 180 espositori, spettacoli, concerti, incontri, laboratori,ristorazione biologica e locale e tante novità