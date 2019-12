Cena offerta agli anziani: il regalo confezionato a Olgiate Comasco da Comune e Vespa Club con la collaborazione della Pro loco.

Cena per i capelli d’argento

L’appuntamento è per la serata di domani, lunedì 23 dicembre, a Olgiate Comasco, nel salone del centro sportivo Pineta. Affiancati in una serata di vicinanza agli anziani soli ci sono l’Amministrazione comunale e il Vespa Club presieduto da Graziano Mirandi. “Ci aspettiamo tra i 40 e i 50 commensali – spiega il sindaco Simone Moretti – Numeri, questi, in base alle conferme arrivate entro il 18 dicembre, alle quali si è aggiunto qualcuno che ha confermato successivamente”.

Volontari all’opera nel salone e dietro le quinte

Il primo cittadino sottolinea disponibilità e impegno dei volontari coinvolti nell’organizzazione della cena. “Un ringraziamento per la disponibilità al Vespa Club Olgiate, a Eros Bernasconi (coscritti 1974, olgiatese doc) che coordinerà la cucina, alla Pro loco per l’appoggio amministrativo e agli sponsor che hanno coperto tutte le spese: Fineco Olgiate, pizzeria Saray, Allianz agenzia, Bric’s, Intime magie, Gam di Beregazzo con Figliaro”.