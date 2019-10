(CLICCA SULLA FOTO NEL POST PER FAR PARTIRE IL FILMATO)

Cento Iene sul palco per ricordare Nadia Toffa. La prima puntata della nuova edizione del programma è stata dedicata alla conduttrice bresciana scomparsa ad agosto.

Sul palcoscenico per lei, che non è più con loro. Per lei che la malattia ha portato via. Come riporta BresciaSettegiorni.it, nella prima puntata della nuova stagione sono arrivati in studio tutti quelli che hanno vestito la divisa del programma in questi anni. In 100 sono saliti sul palco per omaggiare Nadia Toffa, morta ad agosto dopo aver lottato contro il cancro. Tutti si sono riuniti per “festeggiare la vita”, come ha detto Alessia Marcuzzi alla guida del programma con Nicola Savino. E poi è stato mandato in onda il filmato in cui Nadia presentava il suo ultimo progetto.

Non mancava nessuno