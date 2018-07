Dopo i violenti temporali che hanno colpito la Lombardia nelle ultime 48 ecco le previsioni del Centro Meteo Lombardo per oggi e per i prossimi giorni.

LEGGI ANCHE: TROMBA D’ARIA A POZZO D’ADDA

Previsioni per oggi giovedì 5 luglio

Il cielo sarà ancora nuvoloso fino al primo pomeriggio. A seguire schiarite in particolare sul settore centro-occidentale della regione. Nel dettaglio al mattino sono previsti ancora locali rovesci o temporali che interesseranno principalmente il settore Alpino, Prealpino e le medio-alte pianure. Dal pomeriggio-sera nuovi rovesci a partire dal settore nord-occidentale della regione in movimento verso Est-Sud Est. Temporali che potranno essere localmente moderati odi forte intensità, in particolare sul settore Prealpino e sulle medio-alte pianure centro-orientali.

Temperature: in pianura, minime in lieve diminuzione e generalmente comprese tra 17 e 22°C; massime in diminuzione e generalmente comprese tra 26 e 30°C.

LEGGI ANCHE: PRECIPITAZIONI DA RECORD A MARIANO E CARIMATE

Venerdì 6 luglio

Cielo da poco a irregolarmente nuvoloso al mattino sui rilievi. Altrove poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio graduale aumento della nuvolosità con locali precipitazioni sotto forma di rovescio o temporale inizialmente sui rilievi Alpini orientali e, verso sera, in possibile estensione al settore Prealpino e alle medio-alte pianure; Temperature: in pianura, minime in diminuzione e generalmente comprese tra 17 e 21°C; massime in aumento e generalmente comprese tra 30 e 32°C.

Il tempo per sabato

Fino al primo pomeriggio di sabato cielo nuvoloso sui rilievi e irregolarmente nuvoloso sul resto del territorio regionale. Seguiranno schiarite a partire da Ovest. Al mattino non si escludono locali precipitazioni sul settore orientale della regione. Nel corso del pomeriggio possibili rovesci o temporali potranno interessare i rilievi Alpini e Prealpini orientali con parziale interessamento anche delle pianure orientali; Temperature: in pianura, minime stazionarie o in lieve aumento e generalmente comprese tra 18 e 22°C; massime stazionarie o in lieve calo e generalmente comprese tra 28 e 31°C.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU