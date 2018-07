Checco Zalone in aereo con Eugenio Zoffili: si concedono un divertente selfie.

In trasferta per lavoro

L’onorevole erbese Eugenio Zoffili nei giorni scorsi si trovava in Basilicata per impegni politici. Quindi ha fatto rientro a Roma prendendo un aereo da Bari. Sul velivolo la sorpresa: “Quo vado? (…quando ti addormenti in aereo e per un attimo credi di esserti svegliato in un film!!)”, ha scritto sul sul profilo Facebook, postando anche una foto insieme a Checco Zalone.

“Un viaggio molto divertente”

“Ero in Basilicata per una serie di incontri pubblici nel mio ruolo di deputato – spiega Zoffili – Sono poi andato a Bari e ho preso un aereo per far rientro a Roma. Durante il viaggio mi sono assopito un attimo e quando mi sono svegliato aveva di fianco a me Checco Zalone. E’ davvero simpaticissimo e molto alla mano, abbiamo fatto un selfie insieme… E’ stato un viaggio molto piacevole e divertente”.