In piena crisi di governo, con Movimento 5 Stelle e Pd pronti ad allearsi per un nuovo esecutivo, il leader della Lega Matteo Salvini si è ritagliato mezza giornata per una visita a sorpresa a Inverigo. Doveva presenziare al matrimonio della giornalista e conduttrice tv Giorgia Colombo a cui ha fatto da testimone di nozze.

Chi è Giorgia Colombo

Classe 1981, originaria di Inverigo, dopo la laurea in Lingue e Comunicazione in Cattolica, ha iniziato a lavorare per Telelombardia come stagista. Poi il passaggio a Qsvs, e nella redazione sportiva, per 7 anni. Quindi inizia un’altra avventura con i talk politici, le trasmissioni di cucina, e quelle immancabili sulle tradizioni lombarde. Oggi, giornalista professionista, coordina due canali del gruppo Mediapason, Milanow e Vivo Pavia ed è stata candidata nell’ottobre 2016 all’Ambrogino d’oro.

Domenica al santuario di Santa Maria di Inverigo si è sposata e a farle da testimone, come detto, il leader del Carroccio Matteo Salvini e l’ex moglie, la comasca Giulia Martinelli.