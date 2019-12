Gran Mercato chiude il punto vendita di piazza Italia a Olgiate

Chiude il Gran Mercato a Olgiate, l’Amministrazione valuta la pedonalizzazione

Lo stop era nell’aria da mesi, anche se la proprietà ha cercato di scongiurarlo. Ma il dado è tratto: martedì 31 dicembre ultimo giorno con la porta aperta, poi basta. E ora come cambia l’assetto di piazza Italia? Possibile razionalizzazione dei parcheggi, se non addirittura una pedonalizzazione della stessa area. Valutazioni in corso a Palazzo Volta, perché il tema è delicato.

