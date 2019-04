Una vera e propria doccia fredda. Il cinemateatro Excelsior di Erba è stato chiuso in quanto non ritenuto a norma dai Vigili del Fuoco.

Chiuso l’Excelsior di Erba

“Con immenso dispiacere comunichiamo che la programmazione è al momento sospesa. Seguirà comunicato ufficiale” scrivono i gestori della struttura sulla propria pagina Facebook, malgrado all’albo pretorio del Comune non sia ancora stata pubblicata l’ordinanza. Da giovedì, quando i Vigili del Fuoco hanno presentato la documentazione sulla struttura, si attendeva questa notizia.

Un fulmine a ciel sereno visto che negli anni, dal 2014 in poi, la parrocchia di Santa Maria Nascente che è proprietaria della struttura, ha investito molto nell’adeguamento del cinemateatro. Un punto di riferimento per la comunità non solo per i saggi delle scuole di danza o degli istituti scolastici ma anche per la programmazione cinematografica. Proprio questo fine settimana ad esempio era in programma l’uscita del live-action di “Dumbo”.

Per il momento, ad ogni modo, non è dato sapere per quanto resterà chiusa la struttura. Tanti quindi gli spettacoli a rischio che erano in programma tra aprile e maggio.

