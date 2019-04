Ecco le chiusure dei servizi di Asst Lariana nel periodo delle festività pasquali e durante i ponti del 25 aprile e 1° maggio.

Chiusure dei servizi di Asst Lariana durante le festività pasquali: ecco quando

OSPEDALE SANT’ANNA

San Fermo della Battaglia Sabato 20 aprile gli Sportelli Cassa Cup resteranno chiusi. Lo sportello Distribuzione Referti, collocato nella hall, sarà chiuso domenica 21 aprile.

POLIAMBULATORIO DI VIA NAPOLEONA

Como Sabato 20 aprile gli Sportelli Cassa Cup e il Centro Prelievi resteranno chiusi. Il 24 aprile resteranno chiusi gli Ambulatori di Diabetologia e Dermatologia. Il Centro Servizi per la presa in carico dei pazienti cronici sarà chiuso il 26 aprile. Per comunicazioni è possibile lasciare un messaggio allo 0331-5855545 o scrivere una mail a centro.servizi@asst-lariana.it .

OSPEDALE SANT’ANTONIO ABATE

Cantù Venerdì 26 aprile gli sportelli della Cassa Cup, della Radiologia e del Laboratorio chiuderanno alle 12.30. Lo sportello della Fisioterapia resterà chiuso dal 26 aprile al 3 maggio.

OSPEDALE “FELICE VILLA”

Mariano Comense Venerdì 26 aprile gli sportelli della Cassa Cup chiuderanno alle 13.30.

OSPEDALE “ERBA-RENALDI” DI MENAGGIO

Venerdì 26 aprile gli sportelli della Cassa Cup chiuderanno alle ore 16 (prenotazioni chiusura ore 15).

POLIAMBULATORIO DI LOMAZZO

Chiuso venerdì 26 aprile.

POLIAMBULATORIO DI OLGIATE COMASCO

Chiuso venerdì 26 aprile.

POLIAMBULATORIO DI PONTE LAMBRO

Chiuso venerdì 26 aprile e sabato 27 aprile.

PUNTI PRELIEVO

MASLIANICO: chiuso giovedì 2 maggio

FINO MORNASCO: chiuso da venerdì 19 aprile a venerdì 26 aprile

TAVERNERIO: chiuso venerdì 19 aprile, venerdì 26 aprile, lunedì 29 aprile e mercoledì 8 maggio

LURATE CACCIVIO: chiuso venerdì 19 aprile e chiuso venerdì 26 aprile.

AREE TERRITORIALI – EX DISTRETTI

I Servizi delle Aree Territoriali – ex Distretti (scelta e revoca, ufficio protesi e ausili, sportello attività certificative, sportello estero, sportello unico welfare) saranno chiusi venerdì 26 aprile.

CONSULTORI

Venerdì 19 aprile resterà chiuso lo “Spazio Mamma” del Consultorio Familiare di Menaggio. Venerdì 26 aprile è sospesa l’attività dei Consultori di Como in via Castelnuovo, Mariano Comense, Menaggio, Olgiate Comasco e Ponte Lambro. L’utenza potrà eventualmente rivolgersi al Consultorio di Como in via Gramsci, a quello di Cantù o a quello di Fino Mornasco. Orari e indirizzi su www.asst-lariana.it.

SERT

Venerdì 26 aprile saranno chiusi tutti i Sert di Asst Lariana.

