Ci risiamo, nuova allerta meteo per temporali forti. A diramarla è la sala operativa della Protezione Civile in particolare per le zone di Lecco e Como.

Allerta meteo

Lo stato di allerta sarà in vigore dalle 16 di oggi, giovedì 26 luglio alle 6 di venerdì 27 luglio 2018. La scorsa settimana purtroppo i temporali nel lecchese avevano creato non pochi danni.

La situazione

Sulla Lombardia permangono condizioni di debole circolazione atmosferica: fino al mattinodel 26 luglio ovunque sereno o poco nuvoloso; dal tardo mattino nubi in aumento a partire dai settori orientali in graduale estensione verso occidente, prima sulle zone montane e collinari poi anche in Pianura. Nuvolosità in diminuzione dalla tarda serata. Sono possibili rovesci sparsi, anche a carattere di temporale, a partire dal tardo mattino sui rilievi prealpini orientali, in estensione nel pomeriggio alle restanti zone montane e collinari e, nel tardo pomeriggio e in serata alla Pianura, soprattutto sulla parte centroccidentale, tendenti ad esaurirsi in serata. Per le prime ore di venerdì 27 luglio possibile qualche temporale residuo sulla Pianura occidentale. Nel pomeriggio rovesci sparsi, anche a carattere di temporale, sulle zone montane e collinari, solo occasionalmente sulla Pianura.