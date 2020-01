Ciaspolate ai Piani d’Avaro, sulle Alpi Orobie, insieme al Gruppo sportivo Villa Guardia: nuova stagione di escursioni in montagna.

Ciaspolate: una domenica sulla neve

Trasferta in programma per la giornata di domenica 19 gennaio, al Monte Avaro (metri 2.088) e al Monte Triomen (metri 2.251). L’iniziativa è organizzata dalla sezione Montagna Escursionismo del Gruppo sportivo. L’escursione prevede un dislivello di 650 metri, per una durata di 4 ore e mezzo. I partecipanti potranno pranzare al sacco o al rifugio al rientro dall’escursione nel primo pomeriggio.