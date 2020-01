Cinghiali a spasso per Suello, attenzione! Una nidiata di animali selvatici è stata avvistata questa mattina in paese, a passeggio per le vie del centro e della strada provinciale Como-Lecco.

Cinghiali a passeggio: è una mamma con i cuccioli

Ben 9 i cinghiali avvistati questa mattina, intorno alle 7, in paese. Si tratta con tutta probabilità di una mamma con i suoi cuccioli ed è per questo che anche dall’Amministrazione invitano alla prudenza. E’ infatti cosa nota che i cinghiali possono diventare aggressivi per difendere i cuccioli e quindi si raccomanda attenzione. Quello di questa mattina non è l’unico avvistamento di cinghiali in centro paese: nei giorni scorsi, sempre all’alba o in tarda serata, gli animali selvatici sono stati avvistati in zona scuola primaria.

Non è certamente la prima volta che i cinghiali scendono dalla montagna vicina in cerca probabilmente di cibo: questa volta però gli animali si sono spinti forse un po’ troppo vicino all’abitato.