Un banchetto in corso XXV Aprile con il Circolo PD di Erba sabato 12 gennaio.

Circolo PD Erba contro la manovra economica

Sabato 12 gennaio dalle 9 alle 18 in corso XXV Aprile il Circolo PD di Erba, aderendo alla proposta del PD nazionale di mobilitazione contro la manovra economica del governo, ha organizzato un banchetto con la partecipazione di dirigenti del Partito Democratico e rappresentanti delle Categorie produttive e delle Associazioni di volontariato per illustrare ai cittadini la Legge di Bilancio e le sue criticità.

Inoltre, in vista delle primarie del 3 marzo per la elezione del Segretario nazionale del PD presso la Trattoria San Giuseppe a Buccinigo venerdì 18 gennaio alle 20,30 si terrà l’assemblea congressuale durante la quale saranno presentate le linee politico-programmatiche dei candidati a Segretario nazionale e le liste dei delegati del Circolo di Erba alla Convenzione provinciale. L’assemblea sarà aperta a iscritti e simpatizzanti, ma potranno votare solo gli iscritti.