Coccinella d’argento a Grandate.

La giuria popolare ha già espresso la propria preferenza. Dai voti raccolti sul gruppo facebook “Se sei di Grandate” è Alessandro Gatto, il vincitore della “Coccinella d’argento”, la benemerenza civica attribuita dall’associazione “Grandate il mio paese” ai cittadini che si sono distinti per particolari meriti nella comunità, che viene attribuita ogni anno.

Il grandatese, chef del ristorante “Arcade”, è arrivato primo nel 2019 al “Festival della Cazoeula”. Dopo il voto popolare, ora l’attesa è legata all’espressione della preferenza della giuria, presieduta da Daniele Badà, anche presidente della associazione “Grandate il mio paese”. L’appuntamento per la cerimonia di premiazione è fissato per domenica 12 gennaio alle 11.30.

“Dopo anni d’esilio (l’ultima premiazione a Grandate risale al 2015 al Centro Sportivo San Pos), ritorna in paese la cerimonia ufficiale della consegna dei premi de “La Coccinella d’Argento” organizzata dal 2010 dall’associazione ‘Grandate il mio paese’ per premiare i cittadini che, nell’anno, hanno dato lustro alla comunità grandatese – si legge sul gruppo Facebook La Coccinella Parlante – Alla cerimonia di domenica 12 gennaio alle 11.30 nell’area Basket di via Manzoni sono stati invitati il nuovo sindaco di Grandate, Alberto Peverelli e il prevosto don Roberto Pandolfi“.