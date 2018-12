Fabio Gabrielli, classe 1962 e maturità Classica conseguita nel 1981, sabato 15 dicembre riceverà la Benemerenza attribuita ogni anno agli Ex Alunni del Collegio Gallio. Un personaggio di spicco nel campo della ricerca e della scienza, ha saputo portare nel mondo il nome dell’Istituto per professionalità e capacità.

Collegio Gallio la benemerenza a Fabio Gabrielli

Già candidato alla nomination al Premio Nobel nel 2015 per premiare la ricerca sui marcatori biologici della depressione maggiore e della sindrome bipolare, a Gabrielli si deve il merito di avere approfondito il loro ruolo sugli stati di coscienza e la loro modificazione rispetto ai contesti antropologici e sociali. Oggi torna a Como per ritirare un prezioso premio che segna l’appartenenza a un territorio che non si è mai scordato delle sua fortissima capacità e grande intelligenza.

Fabio Gabrielli ha un curriculum di tutto rispetto, dal 2008 a oggi è Preside della Facoltà di Scienze Umane, Direttore del Dipartimento di Formazione continua e del Dottorato di ricerca in Criminologia e Psicologia sociale, Ordinario di Antropologia Filosofica, con docenza anche nel campo dell’Etica applicata (Dottorato di ricerca in Criminologia e Psicologia sociale, Corso di laurea in Psicologia, Corso di laurea in Fisioterapia) all’Università L.U.de.S. di Lugano. Ha scritto vari saggi e numerosi articoli scientifici nell’ambito dell’antropologia e della filosofia applicata, con particolare riferimento a tematiche biologiche ed esistenziali. I suoi studi – come si legge nel curriculum – si occupano delle dinamiche biologiche e culturali della coscienza e sui disturbi dell’umore, soprattutto la depressione maggiore, tra natura e cultura.

Un sabato di festa

La giornata dei festeggiamenti, fissata per sabato 15 dicembre, si aprirà alle 17 nell’Aula Magna del Collegio Gallio di Como, con il saluto del nuovo Padre Rettore, Gian Piero Borsari, a seguire la cerimonia di assegnazione della Benemerenza. Nel corso del pomeriggio si ritroveranno anche i Benemeriti dello scorso anno, Irving Bellotti, Enrico Fossati e Andrea Panzeri. Alle 18, la celebrazione della Messa celebrata dal Rettore, Padre Gian Piero Borsari. E infine l’aperitivo nelle sale del Collegio Gallio.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU