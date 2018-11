Colletta Alimentare, oggi far la spesa è anche un gesto di cuore.

Colletta Alimentare, oggi far la spesa è anche un gesto di cuore

13.000 supermercati, un mare di volontari impegnati nei punti vendita e “dietro le quinte” nella logistica di raccolta e smistamento di quanto raccolto. Questa è la Colletta Alimentare 2018.

La novità tecnologica

Da quest’anno sarà inoltre possibile aderire all’iniziativa anche facendo la spesa online sulle piattaforme di alcune grandi catene di distribuzione. Sui siti di Auchan, Carrefour e Esselunga dal 22 al 26 novembre si potrà accedere ad una sezione dedicata. È sufficiente cliccare a questo link per ricevere tutte le indicazioni ed essere indirizzato al proprio sito preferito di acquisto.

Sostegno anche via SMS

Per sostenere i costi di trasporto e stoccaggio degli alimenti donati il giorno della Colletta Alimentare dall’11 novembre al 3 dicembre sarà inoltre attivo l’sms solidale al numero 45582 (Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce, Tiscali. Sarà di 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile, e di 5 e 10 euro da rete fissa TIM, Wind Tre, Fastweb, Vodafone e Tiscali).

L’impegno della Fondazione Banco Alimentare

La Colletta Alimentare è il gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2018, indetta da Papa Francesco. Questo evento, che gode dell’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, é reso possibile grazie alla collaborazione dell’Esercito Italiano e alla partecipazione di decine di migliaia di volontari aderenti all’Associazione Nazionale Alpini, alla Società San Vincenzo De Paoli, alla Compagnia delle Opere Sociali, a centinaia di altre associazioni e da quest’anno all’Associazione Nazionale Bersaglieri.

Andrea Giussani, Presidente Fondazione Banco Alimentare Onlus

È proprio il Presidente della Fondazione, Andrea Giussani, che illustra l’allargamento al mondo online: “La Colletta Alimentare è innanzitutto un incontro, in cui ognuno diventa protagonista e sperimenta la gioia della condivisione. Per questo il nostro primo invito rimane quello di recarsi sabato 24 novembre in uno dei 13.000 supermercati che aderiscono all’iniziativa, ma vorremmo anche coinvolgere tutti coloro che, per i motivi più diversi, scelgono oggigiorno di fare la spesa online. Vogliamo offrire a tutti la possibilità di dare il proprio contributo”.

I numeri del 2017

Nel 2017, grazie all’efficiente rete logistica dei 21 magazzini locali di cui si compone la Rete Banco Alimentare, sono state distribuite oltre 91.000 tonnellate di cibo distribuite a 8.042 strutture caritative (mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza, ecc.) che aiutano più di 1.580.000 persone bisognose in Italia, di cui quasi 140.000 bambini. L’obiettivo quest’anno è ambizioso: raccogliere 16 milioni di pasti per i bisognosi.