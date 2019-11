Una presentazione del tutto inedita questa mattina, 12 novembre, a Palazzo Cernezzi. I Comuni di Como, Cantù, Erba e Mariano Comense hanno infatti annunciato un accordo che, in modo sperimentale, unisce i rispettivi corpi di Polizia Locale.

Como, Cantù, Erba e Mariano uniscono le forze della Polizia Locale

“Si tratta solo di una delle iniziative a cui stiamo lavorando insieme a queste amministrazioni – ha commentato il sindaco di Como Mario Landriscina, al tavolo con i sindaci di Erba Veronica Airoldi e di Mariano Comense Giovanni Alberti e l’assessore alla Sicurezza di Cantù Maurizio Cattaneo – L’idea di fondo è superare i campanilismi e noi lo facciamo, non a caso, partendo dagli uomini e dalle donne in divisa”.

A spiegare nel dettaglio l’accordo sottoscritto dai sindaci è il comandante della Locale di Como, Donatello Ghezzo: “Regione Lombardia, con l’approvazione dell’accordo di collaborazione approvato a luglio, spinge i comuni capoluogo a lavorare in sinergia con le altre amministrazioni perché crede in forme di controllo sovracomunali. Como è stata tra le prime città a impegnarsi in questo progetto, proponendolo alle realtà più grandi del territorio”.

Regione corrisponderà al Comune capoluogo un contributo sia per le spese di personale che per spese di mezzi e strumentazione, a condizione che il progetto presentato sia approvato dalla Struttura regionale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale. “Per il 2019 abbiamo previsto l’acquisto di 13 bodycam” ha aggiunto Ghezzo.

I servizi in programma

Già in programma quattro maxi servizi congiunti con quattro pattuglie miste. Il primo sarà un servizio mattutino sul controllo delle classi ambientali dei veicoli, operazione per cui Regione Lombardia chiede priorità. A seguire, nei primi due weekend di dicembre, verranno organizzate due operazioni dalle 19 alle 23 per contrastare la guida in stato d’ebrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti. Infine la settimana prima di Natale gli agenti dei diversi corpi verranno schierati per garantire la sicurezza durante gli eventi delle festività natalizie.

“Obiettivo in questi primi servizi è capire come impostare il lavoro per i prossimi anni e imparare a lavorare insieme” ha sottolineato Ghezzo al quale ha fatto eco Vincenzo Aiello, comandante canturino: “Questa collaborazione è un punto di partenza per affrontare i problemi del territorio con l’idea di fare investimenti in comune sulle professionalità senza che si sovrappongano”.

“L’obiettivo è lavorare secondo la logica della condivisione delle risorse, senza contare che per ogni agente sarà un momento di formazione” ha aggiunto il comandante marianese Matteo Caimi. Ha poi concluso il responsabile della Polizia Locale di Erba Eupilio e Pusiano Giovanni Marco Giglio: “Credo sarà un accordo vincente perché il nostro Corpo sta vivendo un’incredibile metamorfosi andando a svolgere funzioni nuove che la cittadinanza ci chiede”.

Quali quindi gli sviluppi futuri di questo accordo? “Ci piacerebbe lavorare per contrastare lo spaccio di stupefacenti nelle scuole, l’occupazione abusiva degli immobili ma anche fare formazione nelle scuole contro fenomeni quali la violenza di genere e il cyberbullismo per diventare davvero una ‘polizia di comunità'” hanno spiegato i comandanti.

