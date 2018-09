Dopo l’arrivo in grande stile di Jennifer Anniston e Adam Sandler, Como torna sul set per uno spot.

Como sul set per lo spot Danone

Oggi, mercoledì 19 settembre, andranno in scena la riprese dello spot “Danissimo” di Danone, che andrà in onda in Russia. La location scelta dai produttori è il Lago di Como, e lo spot sarà anche giovedì e venerdì sulla Via Per Cernobbio a Como, poi a Villa Erba, a Cernobbio, a Menaggio e sulla SP 583 tra Bellagio e Lezzeno.

Attenzioni a possibili disagi

A Como le riprese verranno effettuate nel pomeriggio con una camera-car tra le 14,30 e le 16,30. Saranno possibili disagi e blocchi momentanei (per una durata massima di 5 minuti a intervalli di 15 minuti tra una interruzione e l’altra) ma la circolazione non sarà mai interrotta.

Como sempre più al top

La produzione ha fatto sapere che “Como Lake” risulta un brand sempre più apprezzato a livello internazionale e quindi attrattivo per le grandi marche di qualunque settore, in questo caso alimentare. Il prodotto protagonista dello spot in particolare sarà presentato con una veste elegante, ed è il motivo per cui sono state scelte queste location.

