Compagni di classe nuovamente sui banchi dopo 33 anni

Nuovamente compagni di classe. Una quindicina di studenti del 1985 all’istituto “Alessandro Manzoni” di via Adua a Erba, si sono ritrovati sui banchi della loro vecchia classe.

Per la verità la loro è un’amicizia che dura da sempre: non si sono persi di vista e ritrovati, ma hanno continuato a mantenere i contatti in tutti questi anni. Questa volta hanno voluto fare le cose in grande e hanno contattato la segretaria della scuola per chiederle un favore: “Venerdì scorso, 30 novembre, avevamo una delle nostre cene annuali in cui ci ritroviamo e stiamo insieme e ci è venuta l’idea di trovarci a scuola prima di andare al ristorante, e magari riuscire anche a fare una foto proprio sui banchi di scuola dove è nata la nostra amicizia, dove abbiamo frequentato insieme tre anni di contabilità”. E così è stato.

