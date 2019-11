Compleanno ultracentenario in casa di riposo. Erminia Bonacina, ospite della rsa Giovanni XXIII di Merone, ha compiuto 102 anni lunedì 4 novembre: per lei festa grande in struttura venerdì 8.

Compleanno da record: Erminia Bonacina festeggia 102 anni

La donna, originaria di Galbiate, dopo il diploma di quinta elementare ha iniziato a lavorare come operaia in una tessitura nella frazione di Roncate, rimanendo in azienda fino alla pensione. Quando ha conosciuto l’uomo che sarebbe poi diventato suo marito, Pietro Castagna di Imberido aveva già più di 40 anni: “Ci siamo incontrati e dopo circa due mesi ci siamo sposati – afferma – Lui era vedovo con un figlio piccolo, Roberto, ma la situazione non mi ha spaventata, anzi, ero felice di potermi occupare di un bambino. L’ho fatto crescere ed è sempre stato come un figlio naturale, per me”.

