Un grande traguardo per Cucciago: la signora Elena Tarussio ha compiuto 105 anni. Per questo, il 23 ottobre, è stata celebrata con una grande festa nella struttura RSA Pascoli, dove vive dal 20 gennaio 2017.

Compleanno da record: nonna Elena fa 105 anni

Elena Tarussio è nata in Friuli, ma si è trasferita all’età di 16 anni a Lentate sul Seveso, in provincia di Milano. Ha 4 figlie, due maschi e due femmine, 9 nipoti e ben 11 pronipoti. La signora Elena è piena di vitalità, e la sua grande forza di volontà le ha consentito di vivere in completa autonomia fino all’età di 100 anni.

Così, per festeggiare questo traguardo raro nella provincia di Como, lo staff della struttura del Gruppo La Villa, la sua famiglia e le persone a lei più vicine hanno voluto dedicarle un momento all’insegna del buon umore, organizzando una grande festa e uno spettacolo con ballerini di tango la danza tanto amata dalla signora Elena in compagnia di tutti gli ospiti della struttura, per un pomeriggio di divertimento e relax.