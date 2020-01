Completati i lavori di riqualificazione, da parte dell’Amministrazione comunale di Novedrate, della strada pedonale che da via Vecchia Canturina Canturina conduce al Villaggio Veneto.

Completati i lavori da via Vecchia Canturina al Villaggio Veneto

Si è lavorato all’allargamento e alla pulizia della strada. Sono stati posizionamenti cestini e panchine lungo tutto il percorso, c’è stata poi un’opera di rifacimento, in cemento armato, della sede stradale. Anche i due ingressi hanno cambiato aspetto e le varie strutture in ferro sono state sostituite con strutture in legno. Dopo l’avvenuta certificazione di agibilità, da parte dei tecnici del Comune, la strada pedonale ritorna fruibile per l’intera collettività.