Serata osservativa con il Gruppo Astrofili Lariani. Sabato 12 ottobre ultima serata pubblica della stagione 2019.

Serata con il Gruppo Astrofili Lariani

Inizio sarà presso l’Osservatorio sul Monte Calbiga alle 21. Protagonisti Luna al Primo Quarto, in compagnia di Saturno e Giove.

Disco verde poi agli appassionati del profondo cielo, alla scoperta delle galassie dei cieli autunnali, con finale in compagnia degli oggetti del cielo invernale che iniziano a fare capolino dall’orizzonte. Le osservazioni si protrarranno fino alla presenza di un congruo numero di partecipanti; l’eventuale volgere al negativo delle condizioni meteorologiche potrebbe determinare il termine anticipato della serata.

L’osservazione è libera e gratuita per chiunque desideri parteciparvi. Si raccomanda ai visitatori di presentarsi a piedi, presso la struttura, tra le 21 e le 23.

“Sebbene i nostri operatori garantiscano la presenza sul posto anche in caso di condizioni meteo avverse (quando queste garantiscano la necessaria sicurezza), considerata la variabilità delle condizioni meteorologiche suggeriamo di contattarci telefonicamente al numero 347 6301088 (o, alternativamente, al 320 0557368) nel pomeriggio della giornata stessa, così da avere conferma sullo svolgimento o meno della serata”, spiegano dall’associazione.

L’osservatorio è situato a quota 1600 metri sul livello del mare: dopo il tramonto le temperature possono divenire “rigide” anche in pieno periodo estivo. “Raccomandiamo così a visitatori il dotarsi di pesante abbigliamento invernale (giacca a vento, ecc.) e di tutto il vestiario adatto a sostare in montagna per le ore diurne e notturne”.