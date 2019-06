E’ tutto pronto per l’inaugurazione della stazione di Erba, rinnovata grazie a #YOUTHLAB, in programma per sabato 29 giugno. L’iniziativa rientra tra le azioni di #YOUTHLAB, il progetto che da due anni accompagna il territorio erbese a dare voce e forma alle idee dei giovani. Il progetto è promosso da un partenariato costituito da Consorzio Concerto, capofila, Consorzio erbese servizi alla persona, Comune di Erba e l’ente religioso Villa Padre Monti, grazie al contributo di Fondazione Cariplo, all’interno del Programma Welfare in azione.

La stazione di Erba: sabato il taglio del nastro

Uno spazio di 200 mq., concesso da Ferrovienord in comodato gratuito a #YOUTHLAB, per destinarlo alle politiche giovanili territoriali. Un contenitore per accogliere e accompagnare lo sviluppo di idee e di progetti dei giovani che abitano o frequentano il territorio erbese e di quanti vorranno collaborare dedicando tempo, competenze e risorse. Un laboratorio di partecipazione, pensato dai giovani per i giovani, capace di mantenere una stretta collaborazione con la comunità locale e il mondo adulto. Uno snodo centrale da cui nuove politiche giovanili potranno svilupparsi coinvolgendo tutti i 26 comuni dell’erbese interessati dal progetto.

Ecco il programma

Alle 17 apertura stazione.

I giovani coinvolti nel progetto allestiranno una visita al percorso sinora svolto dal progetto #Youthlab.

Alle 18:30 Inaugurazione con interventi dei partner di progetto, dell’Avv. Giuseppe Guzzetti per conto di Fondazione Cariplo, del Presidente della BCC dell’Alta Brianza Giovanni Pontiggia, partner strategico di progetto, e della neocostituita associazione di giovani del territorio erbese Lo Snodo.

A seguire aperitivo.