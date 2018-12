Giovedì 27 dicembre, alle 21.15 , al Teatro Excelsior di via Diaz, a Erba, si terrà un concerto Gospel del gruppo di cantanti e musicisti “The Charleston Mass Choir” provenienti dal South Carolina.

Concerto Gospel di “The Charleston Mass Choir” al Teatro Excelsior di Erba

The Charleston Mass Choir è uno straordinario gruppo di cantanti e musicisti provenienti da Charleston (South Carolina) che con la loro energia, passione e capacità catturano ogni pubblico grazie anche alla grande varietà di abilità musicali che li contraddistingue. Uniti per esprimere il loro amore per la musica e condividere i propri talenti per elevare spiritualmente la musica in ogni parte del mondo non c’è nessuna esibizione per loro che sia troppo grande o troppo piccola. La musica dei Charleston Mass Choir è per tutti, per ogni luogo, senza eccezioni.

Con il loro sound jazz e funky che si riflette su meravigliose armonie e potenti assoli creano un’esperienza indimenticabile per ogni spettatore. Credono fortemente che la loro musica possa abbattere le barriere e portare gioia. The Charleston Mass Choir, oltre ad aver viaggiato in molte parti del mondo, si è esibita con molti rinomati artisti; condividendo il loro talento, la musica diventa un evento da non perdere.

