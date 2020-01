Concorsi pubblici 2020: i bandi attivi nel mese di gennaio. Si comincia con il settore scuola, poi Inps e Agenzia delle Entrate arrivando fino all’Esercito Italiano. Tutte le informazioni utili per accedervi.

L’anno appena iniziato si presenta ricco di concorsi e bandi pubblici. In arrivo quindi nuovi posti di lavoro per chi è in cerca di un’occupazione.

Scuola

Scadrà l’8 gennaio 2020 la domanda per il concorso scuola del personale Ata addetto alle pulizie nelle scuole. Disponibili 11.263 posti a tempo indeterminato. Per candidarsi è sufficiente possedere almeno 10 anni di esperienza nei servizi ausiliari. Previste a partire dall’anno scolastico 2021/2022 inoltre 48mila assunzioni tra docenti ordinari e insegnanti di sostegno.

Inps e Agenzia delle Entrate

A breve anche i bandi di concorso dell’Inps per 1.869 posti. CLICCA QUI PER LE INFO

L’Agenzia delle Entrate, invece, assumerà 2300 persone oltre a 300 dirigenti. MAGGIORI INFO QUI

Concorso Esercito

Ancora attivo il bando dell’Esercito Italiano di novembre che prevede il reclutamento in quattro scaglioni da giugno 2020 a marzo 2021. Ammessi alla candidatura tutti coloro in possesso della licenza di scuola media, cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici e nati tra il 1995 e il 2002. La domanda va inviata dal 24 febbraio 2020 al 24 marzo 2020, per coloro che sono nati dal 24 marzo 1995 al 24 marzo 2002 e, dal 19 maggio 2020 al 17 giugno 2020 e dal 2 settembre 2020 al 1° ottobre 2020, a seconda della data di nascita.

C’è tempo fino al 31 gennaio invece per il concorso indetto dal Ministero della Difesa per l’ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze Armate. Disponibili 397 posti tra Aeronautica, Marina, Esercito e Arma dei Carabinieri. Per accedervi è necessario aver massimo 22 anni di età, la cittadinanza italia e un diploma. Qui maggiori info: http://www.esercito.difesa.it/concorsi-e-arruolamenti