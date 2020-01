Miss Italia Lombardia protagonista dell’ormai tradizionale appuntamento della Pesa Vegia, con due splendide madrine: Martina Pagani, finalista nazionale di Miss Italia 2019, Miss Sorriso Lombardia 2019, 21 anni, h 178, di Beregazzo con Figliaro, studentessa universitaria, lavora nell’azienda di famiglia e nel tempo libero libera lavora come modella. Iryna Nicoli, finalista nazionale di Miss Italia 2019 e vincitrice del titolo nazionale Miss Miluna 2019, 20 anni, h 176, di Alta Valle Intelvi, studia economia all’università svizzera, suona il saxofono da quando aveva 7 anni e il suo sogno è di lavorare nel mondo della moda.

Concorso nazionale miss Italia 2020 madrine due comasche

Le due Miss sono state protagoniste della rievocazione storica indossando i tradizionali abiti d’epoca e hanno preso parte al corteo a cavallo.

La Pesa Vegia si conferma essere uno tra gli eventi più spettacolari e straordinari del territorio lariano. Una manifestazione con alle spalle oltre 400 anni di storia che ogni anno, il 5 gennaio a Bellano, celebra il ripristino delle vecchie unità di misura e che ogni anno attira numerosi visitatori.

L’evento è iniziato domenica alle 14 con l’apertura delle ambientazioni, ogni anno sempre più ricche e particolari. Il pubblico ha avuto la possibilità di fare giri su storiche carrozze a cavalli e sulle Lucie, le tipiche imbarcazioni lariane e di intrattenersi con le varie animazioni sparse per tutto il borgo: mercatini, il corteo dei Re Magi, la corsa delle Pese, il falò sul molo, il Governatore e la lettura dell’editto dal balcone del Municipio, il presepe vivente, il castello di Re Erode, l’Oasi dei Re Magi in groppa ai cammelli, i fuochi artificiali e molto altro.

Inizia così in “bellezza” il 2020, ma tante novità per la prossima estate! Infatti il Comune di Bellano insieme all’agente regionale della Lombardia Alessandra Riva, hanno in programma per i primi di Luglio la realizzazione di realizzazione di una finale regionale del Tour Miss Italia Lombardia 2020 che permetterà alla vincitrice di partecipare alle prefinali nazionali!