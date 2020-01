Confcommercio Como organizza un seminario sulla microricettività e hotel staging dedicato alle strutture ricettive associate a Confcommercio Como.

Confcommercio Como organizza un seminario sulla microricettività e hotel staging

Il turismo sul Lario registra da anni un trend positivo e la città di Como segna numeri da record. Secondo i dati raccolti nel Portale della Regione Lombardia per la gestione dei flussi turistici, Turismo 5, le sole CAV (Case e Appartamenti per Vacanze) censite nella Provincia di Como hanno subito negli ultimi anni una crescita vertiginosa, passando dalle

1973 di gennaio 2019 alle 3120 dello scorso dicembre.

In particolare, il forte incremento registrato in termini di microricettività vede molto spesso convertire spazi residenziali in hospitality (B&B, casa vacanza, agriturismo, etc.), con la conseguente necessità da parte degli operatori di riqualificare gli immobili, per proporli nel modo migliore e farli emergere tra le varie proposte presenti sul mercato.

È a questo che si rivolge il corso che Confcommercio Como organizza il giorno martedì 11 febbraio alle ore 14.00 presso la sede di Via Ballarini 12, a Como. Si tratta di un seminario sulla Microricettività e l’Hotel Staging, dedicato alle strutture ricettive associate a Confcommercio Como. Il corso è gratuito per gli Associati in regola con la quota associativa 2020.

“Sono ormai dieci anni che Confcommercio Como offre alle strutture ricettive extralberghiere un supporto a 360° su tutto ciò che riguarda la loro attività – afferma il Direttore di Confcommercio Como Graziano Monetti – dalla normativa agli adempimenti fino ai numerosi corsi, sia obbligatori che facoltativi, che l’Associazione organizza ciclicamente per la categoria”.

Il corso Microricettività e l’Hotel Staging si propone di fornire ai partecipanti quelle nozioni di base per realizzare interventi di valorizzazione e preparazione delle proprie strutture ricettive.

“Non è infatti sufficiente rendere gli appartamenti strutture accoglienti con adeguati standard di qualità – afferma la Presidente del gruppo extralberghiero di Confcommercio Como Paola Gonella – ma occorre molto di più, a partire dalla loro perfetta gestione e promozione online”.

“Il seminario sarà occasione anche per parlare delle ultime novità riguardanti la categoria e dei prossimi eventi in programma – aggiunge la Vicepresidente Daniela Dall’Occhio – e le opportunità che Confcommercio Como riserva agli Associati”.

Al termine dell’incontro verrà inoltre distribuito a tutti i partecipanti del materiale didattico in formato digitale relativo al corso.

Per ogni ulteriore informazione e scoprire i numerosi ulteriori vantaggi riservati contattare Confcommercio Como al numero 031 2441 oppure scrivere a info@confcommerciocomo.it (Rif. Valentina Pesenti).