E’ in programma per lunedì, 26 novembre, il Consiglio comunale a Erba. In apertura della seduta l’Amministrazione consegnerà un riconoscimento agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado per i risultati ottenuti nell’anno scolastico 2017 – 2018.

Consiglio comunale: l’ordine del giorno

La seduta prenderà il via alle 20.30 in Municipio. Al primo punto ci sarà la consegna dei riconoscimenti agli studenti meritevoli. A seguire comunicazione del decreto del Sindaco n. 109 del 12.11.2018. Al terzo punto sarà discussa l’interrogazione del consigliere Enrico Ghioni (Gruppo P.D. – Liste civiche di Centrosinistra) avente come oggetto: “Perdurare situazione di gravissimo rischio per pedoni e automobilisti zona Malpensata. Infine nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio e ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 29.10.2018 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio Preventivo 2018 – 2020 – Art. 175 – comma 4 – D.Lgs. 267/2000”.

Sesto punto all’ordine del giorno una variazione di bilancio e, come 7° e ultimo punto, sarà esaminato e approvato il Piano diritto allo studio A.S. 2018/2019.

Tutti sono invitati alla seduta pubblica.