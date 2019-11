Proseguono ormai da quasi un anno i controlli straordinari nel comasco: ecco gli ultimi risultati delle forze dell’ordine.

Controlli straordinari sul territorio

Nel periodo compreso tra il 2 e l’8 novembre 2019 sono state presenti sulle strade comasche 41 posti di controllo. Sono stati 1.741 i veicoli controllati, 11 le contravvenzioni al codice della strada elevate per un importo complessivo di 2mila 682 euro. 497 le persone identificate, tra cui 56 extracomunitari. Sono stati adottati sei provvedimenti di espulsione. Controlli anche in tre esercizi pubblici. Una persona è stata deferita perché trovata in possesso di modiche quantità di marijuana.