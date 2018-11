Sono partiti i controlli straordinari a prevenzione e contrasto dei principali fenomeni criminosi, in particolare spaccio di sostanze stupefacenti, reati predatori ed furti in abitazione. Una richiesta arrivata direttamente dal Prefetto, cercando di dare una risposta concreta richieste di sicurezza provenienti dalle collettività. Per questo da lunedì, anche grazie ai rinforzi arrivati nelle Forze dell’Ordine comasche, sono partiti i primi servizi della Polizia di Stato nei territori di Cantù, Erba e Olgiate.

Controlli straordinari ai veicoli e alle persone

Nel periodo dal 12 al 16 novembre ha concorso ai controlli, nell’ambito delle specifiche competenze, anche personale della Polizia Stradale e delle Polizie Locali interessate. Le forze dell’ordine si sono concentrate primariamente al fenomeno della prostituzione e al controllo

di cittadini stranieri irregolari sul territorio.

Controlli straordinari sono stati effettuati nei comuni di Erba, Pusiano, Eupilio, Tavernerio, Lipomo, Capiago Intimiano, Locate Varesino, Carbonate, Mozzate, Turate, Rovellasca, Rovello Porro, Orsenigo, Alzano del Parco, Monguzzo, Lambrugo, Colverde, Faloppio, Ronago,

Uggiate Trevano, Olgiate Comasco, Solbiate e Valmorea. Operative 44 pattuglie, impegnate per un totale di 108 operatori

Per quel che riguarda la sicurezza sulle strade sono stati effettuati 33 posti di controllo che hanno permesso il controllo, appunto, di 1406. Di questi uno è stato sottoposto a fermo amministrativo mentre sono state 12 le contravvenzioni al Codice della Strada emesse e 2 le patenti di guida ritirate.

A proposito invece del controllo degli stranieri sul territorio, sono state identificate 754 persone, di cui 113 extracomunitari; sono stati adottati complessivamente 10 provvedimenti di espulsione di cui: 2 mediante accompagnamento alla frontiera, 3 mediante accompagnamento al C.P.R., 1 espulso in quanto entrato nel territorio nazionale sottraendosi ai controlli di frontiera, 1 per la violazione dell’ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale in 7 giorni, 3 con ordine di abbandonare il territorio dello Stato entro 7 giorni.

Infine due persone sono state segnalate per illeciti amministrativi in materia di sostanze stupefacenti, sono state rinvenute e poste sotto sequestro modiche quantità di sostanze stupefacenti. Sono stati controllati anche 8 esercizi pubblici.

