È proseguita anche nella settimana appena conclusasi, l’attività straordinaria di controllo del territorio, avviata dal Prefetto Ignazio Coccia un anno fa, allo scopo di prevenire e contrastare con maggiore incisività i principali fenomeni criminosi che suscitano apprensioni nella popolazione residente, con particolare riferimento ai reati predatori, ai furti in abitazione e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Controlli sul territorio Comasco

Nel periodo dal 9 al 15 novembre i servizi si sono avvalsi dell’impiego di unità di rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, della Compagnia di Intervento Operativo dell’Arma dei Carabinieri e del Reparto Pronto Impiego ed Antiterrorismo della Guardia di Finanza, unitamente alle sue unità cinofile, nonché del concorso di personale della Polizia Stradale e delle Polizie Locali interessate. Dal punto di vista dell’estensione, i servizi in questione hanno interessato una vasta parte del territorio provinciale e sono stati disimpegnati mediante pattugliamento delle principali arterie di collegamento e delle aree maggiormente interessate dalle fenomenologie criminali di interesse, per mezzo di controlli a veicoli in transito e ad esercizi pubblici, in modo da assicurare un monitoraggio il più possibile diffuso.

Particolare attenzione è stata altresì rivolta, come di consueto, al fenomeno della prostituzione ed al controllo di cittadini stranieri irregolari sul territorio.

I risultati

Sono state impegnate 71 pattuglie, per un totale di 167 operatori. Effettuati 39 posti di blocco, 964 i veicoli controllati. Le contravvenzioni al codice della strada sono state 12. 528 le persone identificate, di cui 45 cittadini extracomunitari. In totale 9 gli esercizi pubblici controllati. Sono stati adottati 10 provvedimenti di espulsione, di cui 5 con ordine di abbandonare il territorio dello Stato, 2 con accompagnamento al CPR, altri 2 con accompagnamento alla frontiera e uno con misura alternativa della consegna del passaporto e obbligo di firma. Infine 4 persone segnalate all’Autorità amministrativa per detenzione di stupefacenti per uso personale, con contestuale sequestro di modiche quantità di marijuana, cocaina ed eroina.