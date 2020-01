Una serata per fare il punto sul funzionamento del Controllo del vicinato di Guanzate.

Controllo del vicinato, parliamone

Il progetto guanzatese fa il punto della situazione a un anno dalla sua nascita. Mercoledì 29 gennaio, alle 21, in Municipio, è stato indetto dall’Amministrazione comunale un incontro pubblico aperto a tutta la popolazione. Tema della serata sarà il Controllo del vicinato. Un’occasione per discutere e tirare le somme, come spiega il consigliere e referente della zona di Guanzate e della Bassa comasca, Monica Colacicco: “A più di un anno dall’istituzione del gruppo di controllo, vogliamo incontrare i 144 iscritti e vedere a che punto siamo”. Durante la serata interverranno, oltre a Colacicco, il vicesindaco e assessore alla Sicurezza del Comune di Guanzate, Gabriele Pagani, e il comandante della Polizia locale Bassa Piana Comasca, Alessandro Casale.