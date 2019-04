Due Commissioni sono state convocate per la prossima settimana in Comune a Erba. La prima è fissata per lunedì 15 aprile e riguarderà il Territorio e la Sicurezza. La seconda è invece quella di Bilancio, Commercio e Attività produttive che si terrà martedì 16 aprile.

Commissioni in Comune: ecco di cosa di discuterà

Per quanto riguarda la Commissione Territorio e Sicurezza l’appuntamento è per lunedì 15 aprile alle 19. I temi in discussione sono l’approvazione del regolamento per la determinazione del contributo straordinario ai sensi dell’art. 16 comma 4 lett. D-ter del DPR 380/2001. A seguire varie ed eventuali.

La Commissione consiliare Bilancio, Commercio e Attività produttive è fissata invece per le 19.30 di martedì 16 aprile. L’ordine del giorno è il seguente: deliberazione del Consiglio comunale ad oggetto ” Variazioni al bilancio preventivo 2019-2021; esame ed approvazione del rendiconto della gestione esercizio finanziario 2018 e varie ed eventuali.