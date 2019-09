Corsi di modellistica e sartoria professionale e corsi amatoriali periodici dedicati a temi unici. E’ questa la proposta di Eli Fashion School con sede in piazza Padania a Erba. La scuola è strettamente collegata all’Istituto di Moda Burgo di Milano, che si rivolge a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno terminato la scuola dell’obbligo. Eli Fashion School si rivolge inoltre a tutti coloro che desiderano imparare a maneggiare con destrezza forbici, tessuti, ago e filo.

Corsi di modellistica e sartoria professionale

«Lo scorso 2 settembre ha avuto inizio il terzo anno di lezioni – spiega la titolare e insegnante Elisabetta Camassa – Sono molto soddisfatta perché il numero di iscritti continua ad aumentare. Crescono gli allievi e arrivano anche le prime soddisfazioni. Da qualche tempo, infatti, la mia scuola vanta la prima diplomata all’Istituto di Moda Burgo».

La prima diplomata della scuola Burgo

«La prima diplomata è una ragazza giovane che ora è pronta per affrontare il mondo del lavoro: ricordo infatti che il diploma rilasciatole è riconosciuto ufficialmente dalla Regione Lombardia», spiega la responsabile. «Il suo futuro sarà senz’altro molto impegnativo ma ricco di gratificazioni. Lavorerà probabilmente in un laboratorio di alta sartoria, nell’ufficio stile di grandi aziende, o ancora in studi di modellistica e altri laboratori di confezione operativi nel settore del tessile e abbigliamento. Diciamo che le 900 ore di studio da lei seguite nel rispetto del mio metodo di studio (Elisabetta Camassa ha collaborato per 14 anni come insegnante con l’Istituto di Moda Burgo, ndr) le sono valse un’approfondita conoscenza sia della modellistica professionale, sia della sartoria. Questo le permette di essere oggi in grado di realizzare un abito maschile o femminile, da sposa o cerimonia, partendo dal disegno dello stilista».

Un diploma importante

«Tengo a precisare – riprende Elisabetta – che un diploma dell’Istituto di Moda Burgo è qualificante non solo a livello nazionale, per via della qualità dei docenti e dei piani di studio, ma anche internazionale. Vista l’importanza del made in Italy nel settore del tessile e abbigliamento, infatti, la scuola milanese è frequentata da studenti di tutto il mondo che, una volta ottenuto il diploma, sono sempre tenuti in grandissima considerazione. Il fatto di poter offrire a Erba, pur mantenendo la nostra indipendenza, gli stessi metodi di studio e lo stesso diploma che si conseguono presso la scuola operativa nel capoluogo lombardo, permetterà alle studentesse che si diplomeranno attraverso Eli Fashion School di trovare un impiego nel settore con più facilità».

Corsi amatoriali

«Grande spazio viene riservato anche alle signore e alle ragazze, sempre più numerose, che desiderano frequentare corsi amatoriali. Anche quest’anno periodicamente ne proporrò diversi, tutti a tema unico: il primo sarà dedicato alla gonna. Impareremo infatti a confezionarne una partendo dal cartamodello».

Le lezioni, il libro e le dime

A partire dal 2 settembre le lezioni presso Eli Fashion School sono iniziate a pieno ritmo. Con grande flessibilità, ogni allieva può recarsi a scuola in qualsiasi momento della giornata in cui ne ha la possibilità. «Questo – precisa la titolare – sempre mantenendo elevata la qualità della didattica. Le lezioni sono sostanzialmente dedicate alle attività di laboratorio perché nel nostro settore la teoria coincide con la pratica. Il libro su cui studiare e le dime sono forniti direttamente da noi».

Per informazioni

Elisabetta di Eli Fashion School è a disposizione degli interessati nella sede di Piazza Padania 1 a Erba.

Tel. 338.1512926 – elifashionschool.it – elisabetta@elifashionschool.it

