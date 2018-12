Il Parco Regionale della Valle del Lambro organizzerà nel corso dell’anno 2019 un corso destinato alla formazione di Guardie Ecologiche Volontarie GEV.

Il Parco Regionale della Valle del Lambro organizza il corso per le GEV

Le GEV sono cittadini che volontariamente e gratuitamente hanno scelto di prestare un servizio pubblico per la tutela dell’ambiente. La GEV presta servizio secondo le modalità previste dalla Legge regionale 28 febbraio 2005 n. 9 e s.m.i., che disciplina il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica. La GEV in servizio ricopre la funzione di Pubblico Ufficiale ed ha poteri di Polizia Amministrativa, come previsto dalla legge.

Cosa fanno le GEV

– Promuovono presso i cittadini l’informazione sugli strumenti legislativi

predisposti a tutela dell’ambiente (educazione ambientale);

– Concorrono con le Autorità competenti alla protezione ed alla vigilanza in

materia ambientale ed ecologica;

– Collaborano con le Autorità competenti in caso di calamità, disastri ecologici ed incendi sul territorio.

Come diventare GEV

I requisiti di base per diventare GEV sono:

– cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;

– maggiore età;

– godere dei diritti civili e politici;

– possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che rendono idonei al servizio;

– non essere mai stato sanzionato per violazioni amministrative in materia

ambientale;

– possesso di patente di guida tipo “B” o superiore;

– non aver riportato condanne penali.

L’iter prestabilito per la nomina a GEV sarà dunque il seguente:

– presentare domanda di ammissione al corso;

– sostenere e superare un colloquio attitudinale;

– seguire in modo continuativo il corso di formazione (obbligatoria la presenza almeno all’80% delle lezioni teoriche – obbligatoria al 100% la presenza alle lezioni pratiche);

– sostenere e superare l’esame finale;

– ottenere il Decreto di Guardia Particolare Giurata dal Prefetto;

– ottenere l’incarico di Guardia Ecologica Volontaria dal Parco regionale della Valle del Lambro o da altri enti organizzatori del servizio GEV in Lombardia.

Durata e caratteristiche del corso base per GEV

Il corso avrà durata di circa due mesi, con frequenza obbligatoria di circa 50 ore di lezione. Le lezioni si svolgeranno presso la sede del Parco Regionale Valle del Lambro – Triuggio, indicativamente due sere alla settimana preferibilmente il martedì ed il giovedì, salvo diverso calendario che verrà successivamente fissato nel dettaglio.

Il corso si svolgerà indicativamente nel periodo aprile-luglio 2019. La data di inizio ed il programma dettagliato del corso verranno comunicati per tempo ai candidati ammessi. Prima dell’ammissione al corso, i candidati GEV dovranno sostenere un colloquio psico-attitudinale. Alla fine del corso il candidato, per ottenere il titolo abilitativo di GEV, dovrà sostenere e superare un esame. Al corso sarà ammesso sino ad un massimo di 50 partecipanti. Le domande di preiscrizione, oggetto del presente annuncio hanno solamente valore statistico al fine di consentire al Parco Valle del Lambro di definire l’interesse dell’utenza a frequentare detto corso e di conseguenza a meglio individuare le località dove verranno effettuate le lezioni, sia pratiche che teoriche.

A quanti invieranno la presente domanda di preiscrizione verrà comunque data comunicazione per posta elettronica delle modalità e dei tempi per poter eventualmente confermare l’interesse e per presentare domanda di iscrizione definitiva. Si precisa sin d’ora che non è prevista né possibile alcuna remunerazione per l’attività che in futuro potrà essere eventualmente svolta, che pertanto sarà a titolo gratuito e volontario, né vi sarà alcuna possibilità di trasformazione del rapporto di GEV in qualsivoglia rapporto lavorativo di tipo dipendente. Le Guardie Ecologiche Volontarie hanno l’obbligo, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, di assicurare almeno quattordici ore di servizio mensili, dando comunicazione della disponibilità di giornate e di orari.

Il programma del corso

Sarà articolato in sette moduli come di seguito specificato:

– Introduzione al ruolo e organizzazione del servizio GEV;

– Aspetti giuridico normativi e operativi negli ambiti di interventi GEV;

– Tutela ambientale ed ecologica;

– Disciplina del territorio, delle aree verdi e tutela del paesaggio;

– Polizia amministrativa ambientale;

– Pronto soccorso;

– Protezione Civile.

– Sono previste inoltre esercitazioni pratiche e visite guidate.

Domanda di preiscrizione

Al corso saranno ammessi fino ad un massimo di 50 partecipanti selezionati in sede di colloquio psico-attitudinale. I candidati dovranno presentare la domanda di preiscrizione, utilizzando il modulo scaricabile dal sito www.parcovallelembro.it, debitamente sottoscritta e indirizzata al Parco Regionale della Valle del Lambro, Via Vittorio Veneto 19, 20844 Triuggio (MB). La domanda potrà essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo, oppure inoltrata mediante fax. al n. 0362-997045, oppure inoltrata a mezzo PEC alla casella: parcovallelambro@legalmail.it.

Il termine per la presentazione della domanda è fissato alle ore 12.00 del giorno 31 gennaio 2019.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU