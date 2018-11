La Fondazione Costruiamo il Futuro in campo ancora una volta per premiare le associazioni e i volontari, veri e propri eroi del quotidiano.

Anche quest’anno infatti il sodalizio promuove l’’edizione 2018 del Premio Costruiamo il Futuro nelle Province di Lecco, Como (Erbese), Monza e Brianza, Bergamo (Isola Bergamasca). La lodevole iniziativa è promossa dall’omonima Fondazione in collaborazione con la Fondazione Grimaldi Onlus, Fondazione Comunitaria Lecchese Onlus, Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus, CSV Monza Lecco Sondrio, CSI Lecco, CSI Monza e Brianza, Casa del volontariato. Inoltre l progetto ha ricevuto il patrocinio di Regione Lombardia e coinvolgerà le amministrazioni del territorio.

Il premio

Il Premio consiste in un contributo in denaro per le associazioni e per i progetti ritenuti coerenti con i criteri indicati dal bando e nel riconoscimento (medaglia d’oro) ai volontari particolarmente meritevoli. Per ricevere il contributo le associazioni dovranno iscriversi al bando pubblicato sul sito premio.costruiamoilfuturo.it e aperto a partire dal 15 luglio fino al 15 novembre 2018. Al termine del bando i progetti e le iscrizioni pervenuti alla segreteria della Fondazione Costruiamo il Futuro verranno giudicati e selezionati dal Comitato d’onore composto dai partner del progetto e da personalità competenti.

La cerimonia

La consegna dei premi alle associazioni avverrà durante un evento finale di premiazione che si svolgerà il 15 dicembre a Merate. Un testimonial del mondo dello sport consegnerà personalmente il premio alle associazioni meritevoli.

I numeri

In 16 anni di attività Costruiamo il Futuro ha incontrato e conosciuto personalmente circa 1350 associazioni sociali, sportive, culturali, ha sostenuto 358 enti nonprofit diversi donando nel complesso 650.000 euro divisi sulle province di Lecco, Como e Monza e Brianza.

La Fondazione

La Fondazione Costruiamo il Futuro è da sempre un luogo di giudizio e di intervento su tematiche locali e nazionali, attraverso la realizzazione di iniziative culturali e di beneficienza, la promozione di attività di ricerca, incontri seminari e corsi di formazione.