Cristiano Ronaldo è arrivato questa mattina al J Medical per le visite di rito. Folla in delirio.

Cristiano Ronaldo: l’abbraccio dei tifosi

Oggi è il Cristiano Ronaldo Day a Torino. Qualche ora fa il giocatore acquistato dalla Juve (con trattativa portata a termine ad Arona), è arrivato al J Medical di via Druento. Ad aspettarlo almeno 300 tifosi in attesa da ore. “Cristiano portaci la Champions” è stato il coro dedicato a CR7. Per le 18.30 di oggi è attesa la conferenza stampa di presentazione del fenomeno.

Tifosi “in delirio” anche nel Comasco

Anche nel Comasco è esplosa la Cr7 mania. Già l’11 luglio, Valter Vismara, 71 anni, olgiatese, tifosissimo della Juve: di prima mattina ha acquistato una maglietta della Juventus. La numero 7: sul retro, campeggia il nome di Ronaldo.

