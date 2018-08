Tutti gli juventini sono in attesa del primo gol “italiano” di Cristiano Ronaldo, ma a Loris Diamante, canturino e super tifoso della Juventus, non ha nemmeno aspettato di vedere il giocatore all’opera a Torino per decidere di renderlo indelebile sulla sua pelle.

Cristiano Ronaldo mania: canturino si tatua Cr7

“L’ho tatuato appena ha firmato con la Juve. Perché? Volevo mi rimanesse un ricordo del giocatore più forte del mondo nella mia squadra” ci ha spiegato il canturino mostrandoci la fotografia del suo personalissimo “Cr7”. E del fenomeno ex Real Madrid, Loris è riuscito anche ad ottenere un autografo siglato sulla maglia bianconera. Lo scorso sabato, allo Stadium, c’era ovviamente anche lui per assistere all’attesissima “prima” in casa contro la Lazio. E chissà che il prossimo sogno da realizzare non sia quello di incontrarlo di persona…

