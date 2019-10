Si è disputata, domenica 6 ottobre, la XVIII edizione della Cronoscalata Erba-Ghisallo, la manifestazione interamente dedicata alle auto d’epoca organizzata dal Veteran Car Club Como. Un’edizione di grande successo e un appuntamento per gli amanti – ma non solo – dei motori e delle vetture storiche .

Cronoscalata Erba-Ghisallo: vince la Fiat del’56

Oltre 50 le vetture che si sono affrontate sui 100 chilometri di percorso previsti: da Erba fino a Canzo nella storica Villa Rizzoli; ad aggiudicarsi la vittoria è stata una Fiat 1100/103 del 1956 guidata dall’esperta coppia formata da Mauro Bonfante e Cinzia Bruno, del Veteran Car Club Como.

La manifestazione – valida per il Campionato Italiano Formula ASI – consisteva in una serie di prove di regolarità e non velocità; le vetture infatti dovevano compiere un dato percorso, cercando di avvicinarsi il più possibile ad un tempo prestabilito. Il tutto si è svolto senza interrompere la normale circolazione stradale.

Il prossimo appuntamento

Veteran Car Club Como archivia, dunque, l’evento e già guarda al futuro, che avrà il suo apice nel Giro del Lario in programma per il giugno 2020.