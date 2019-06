Ecco CuoreInForma, l’iniziativa del Comune di Asso che vede il coinvolgimento degli imprenditori del territorio.

CuoreInForma, ecco il progetto

L’Amministrazione Comunale ha comunicato l’attivazione del “Progetto Cuore InForma ®”, che darà la possibilità al Comune di ricevere gratuitamente alcuni defibrillatori semiautomatici per emergenza inseriti in appositi totem espositivi.

“Tali dispositivi salvavita consentono di incrementare notevolmente il grado di sicurezza della salute di tutti i cittadini e verranno posizionati in luoghi sensibili e ad alta frequentazione quali, ad esempio: Palazzo Comunale, sito in Via Matteotti n. 66; Località Scarenna, sito in Piazza Santa Maria in Angeretta; Località Pagnano, sito in Piazza Grande”.

Grazie al contributo di alcuni imprenditori

“La realizzazione ed il finanziamento del “Progetto Cuore InForma ®” avverrà grazie al contributo e alla sensibilità degli imprenditori del nostro comune, i quali posizioneranno il proprio marchio sulla superficie del totem che conterrà il defibrillatore”, spiegano dall’Amministrazione.

Al termine della campagna informativa, si terrà la cerimonia di inaugurazione ufficiale del “Progetto Cuore InForma ®” durante la quale verrà consegnato un attestato di ringraziamento ad ogni azienda sostenitrice.

“Nel corso dei prossimi giorni un incaricato farà visita a tutti gli imprenditori del Comune e fornirà loro tutte le informazioni del caso. Per eventuali prenotazioni o ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero telefonico predisposto per l’iniziativa: 392.9202170”.