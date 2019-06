Cosimo Prete, ex vicesindaco e consigliere di minoranza a Tavernerio, torna in missione internazionale questa volta in Mozambico.

Da Tavernerio al Mozambico

Prete, 60 anni, è medico geriatra di professione all’ospedale di Cantù ed è uno storico membro della Croce Rossa di Grandate. Volontario da molti anni, non è nuovo alle missioni all’estero: ha infatti preso parte numerose volte a missioni in occasioni di emergenza quali guerre o catastrofi, senza mai temere le situazioni di pericolo.

Attualmente è impegnato in Mozambico per una nuova missione umanitaria: un nuovo impegno che lo coinvolge per un mese nello Stato dell’Africa Meridionale. I volontari e gli operatori della Croce Rossa, oltre al lavoro nel campo base, stanno garantendo supporto sanitario e logistico nell’ospedale di Beira del Dipartimento Protezione Civile. Il Mozambico, nelle scorse settimane, è infatti stato colpito da due violentissimi cicloni che hanno distrutto migliaia di case e in cui numerosissime persone sono morte.

