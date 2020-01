Domenica 8 dicembre, in occasione della festa dell’Immacolata, la Parrocchia dei santi Giacomo e Filippo ha organizzato il tradizionale lancio dei palloncini con la letterina per Babbo Natale presso l’oratorio. Ha partecipato anche la famiglia di Jacopo (4 anni) e Matilde (5 anni) che per Natale ha ricevuto una bellissima sorpresa.

Da un palloncino arrivato in Austria doni di Natale e una nuova amicizia

Il palloncino di Jacopo è arrivato fino alla casa di Erika, in Austria, che ha prontamente risposto. Ma non solo. Il 23 dicembre infatti la donna ha fatto arrivare a casa di Jacopo un regalo per lui, sua sorella e i suoi genitori. E tra Erika e la mamma di Jacopo è già nata una bella amicizia, tanto che sperano di incontrarsi presto.

