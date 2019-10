A partire da martedì 5 novembre prenderà il via la nuova campagna antinfluenzale 2019-2020, realizzata da Ats Insubria in collaborazione con Medici di Famiglia, Pediatri, Asst, Strutture Sanitarie Accreditate e RSA/RSD del territorio.

LEGGI ANCHE>>VACCINO CONTRO INFLUENZA

Campagna antinfluenzale 2019-2020: l’importanza di vaccinarsi

La campagna vaccinale stagionale contro l’influenza rappresenta un importante intervento di sanità pubblica e ha come obiettivo primario quello di proteggere i soggetti che, in caso di infezione potrebbero riportare complicanze più gravi, come gli anziani o i soggetti già affetti da patologie croniche.

Un lieve ma significativo incremento

L’andamento della copertura vaccinale, nei soggetti di età uguale e superiore ai 65 anni,mostra un lieve ma costante incremento (circa del 4%) negli ultimi anni. Ats invita caldamente tutti i soggetti candidati alla vaccinazione a cogliere questa importante occasione di prevenzione e di tutela della salute individuale e collettiva.

Alcune informazioni utili

Il vaccino antinfluenzale è offerto gratuitamente ai soggetti di 65 anni o più che per eseguire la vaccinazione potranno recarsi dal proprio medico di medicina generale negli orari previsti; anche per gli operatori sanitari, compresi i medici di medicina generale, medici di continuità assistenziale e pediatri di libera scelta, la vaccinazione è fortemente raccomandata e offerta gratuitamente.

I centri vaccinali delle Asst e di alcune strutture sanitarie accreditate del territorio metteranno a disposizione sedute ambulatoriali dedicate per la vaccinazione dei bambini a rischio – di età superiore ai sei mesi – dei soggetti di ogni età a rischio per patologia, delle donne che si trovano nel secondo o terzo trimestre di gravidanza, dei donatori di sangue e degli addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo (Vigili del Fuoco, Forze di Polizia etc.).

Vaccinazione per tutti

Tutti coloro che ne facciano richiesta, pur non appartenendo alle categorie sopra elencate, possono usufruire della vaccinazione presso gli ambulatori vaccinali delle Asst, con compartecipazione alla spesa, secondo le disponibilità dei calendari pubblicati sul sito di Ats Insubria.

Siti da consultare e numero verde

Sul sito di ATS Insubria sono presenti le risposte alle domande più frequenti dei cittadini in materia di vaccinazione antinfluenzale e il Numero Verde 800 769 622 – da lunedì a venerdì ore 9-12 – per ulteriori approfondimenti relativi alla campagna.

Inoltre è possibile consultare al seguente link i calendari delle singole ASST per le vaccinazioni.