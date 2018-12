Pensare ad un regalo certificato Biologico significa voler bene a chi ci vuol bene, rappresenta la miglior idea per dimostrare affetto e riconoscenza ad amici, parenti, colleghi e clienti. Per quanto riguarda l’alimentare, è un modo per regalare prodotti sani, genuini e soprattutto buoni da mangiare, ma se si preferisce si può optare per cosmetici naturali che NON contengono metalli pesanti e derivati dal petrolio, certificati e rispettosi della natura. Quali sono le migliori opzioni per questa stagione natalizia? L’abbiamo chiesto allo staff di Erbedaltro Naturasì , negozio di Erba, che ha saputo suggerire alcune idee regalo bio per il Natale che si avvicina.

Alimentari e cibi naturali

Regalare cibo o una buona bottiglia di rosso o spumante, si sa, è il modo per “andare sul sicuro” e accontentare tutti i gusti e tutti i palati. Presso il negozio Erbedaltro Naturasì è possibile personalizzare interamente i regali, scegliendo cosa inserire e quale confezione utilizzare. Si possono così comporre cesti o scatole pensati su misura per chi riceverà il dono.Tutti gli adetti sono preparati per accompagnare il cliente nella scelta, cosi da proporre solo cibi adatti alle specifiche esigenze, pensiamo ad esempio a chi segue una dieta a basso contenuto glicemico o a chi ha specifiche intolleranze con cui convivere senza rinunciare al piacere del cibo .

Un’idea carina che piace sempre a grandi e piccini è quella di acquistare le calze della Befana e riempirle di cioccolata biologica di tutti i gusti.

Le tisane

Regalare una tisana biologica , fatta con le migliori erbe, è un modo per “coccolare” la persona a cui è destinata e mettere al primo posto il suo benessere. Gli stessi nomi sono veri e propri messaggi, sia va dalla tisana “abbraccio della sera” a quella “entusiasmo ed allegria”. Si propone un’ampia selezione , molte delle quali si presentano già in confezioni natalizie, scatole di latta e cofanetti. Basta solo scegliere l’infuso più adatto alla persona che avete in mente.

Cosmetici e trattamenti benessere regali di Natale bio

Sotto l’albero, saranno apprezzate linee cosmetiche realizzate con olii ed estratti vegetali, essenze, mieli e acque aromatiche che donano benessere e bellezza in virtù della loro ricchezza di principi attivi. Sono quindi un perfetto regalo di Natale per donne e uomini di tutte le età. Comprendono trattamenti per viso, corpo, capelli e linee profumate. Ipiù importanti brand proposti da Erbedaltro Naturasì sono Helan, Nature’s e L’Erbolario.

Le sorprese con “L’Erbolario”

Non mancano le proposte legate al mondo “L’Erbolario” importante marchio con cui Erbedaltro lavora fin dai tempi della sua apertura e che in vista del Natale non deluderà le aspettative dei clienti affezionati con cofanetti regalo, edizioni limitate e tante ispirazioni. Le due nuove fragranze de L’Erbolario per questo Natale sono “Danza di fiori” e “Rabarbaro”, ma non mancano mai le storiche profumazioni. Si tratta di prodotti 100% made in Italy, buoni per la pelle e anche per la natura e l’ambiente e ovviamente non testate su animali.

Consegna a domicilio e uno sconto extra del 10% per chi ordina entro l’8 dicembre

La novità di quest’anno è la consegna a domicilio a Erba e dintorni, utile in questo periodo pre-natalizio per chi vuole far recapitare cesti e pacchi a casa propria o direttamente presso le aziende o i privati a cui sono destinati i regali di Natale bio.

Inoltre, Naturasì Erbedaltro premia chi non si riduce all’ultimo per fare i regali: uno sconto del 10% per chi prenota un set o cofanetto regalo entro l’8 dicembre.

Tutte le domeniche di dicembre il negozio di piazza Vittorio Veneto (meglio conosciuta come piazza dal mercato) sarà aperto.

Per informazioni è possibile chiamare in negozio al numero 031-644815 o visitare la pagina Facebook NaturaSì Erbedaltro

Informazione Pubblicitaria