Il dottor Kossi Komla Ebri, 65 aani, togolese ma ormai da anni erbese acquisito, che con le prossime festività natalizie saluta colleghi e pazienti e va in pensione.

Dal Togo all’Italia ora il medico va in pensione

“Sapevo da sempre che avrei voluto fare il medico: la mia idea era di andare a studiare in Francia e poi tornare in Togo, nella mia terra – ha ripercorso il medico, 65 anni – Ma dopo la maturità a Parigi non riuscii a ottenere la borsa di studio per l’Università e cominciai a lavorare come scaricatore di camion di frutta e verdura per riuscire a mettere da parte i soldi. Un giorno incontrai per caso in metrò il vescovo del Togo, che mi chiese cosa facessi vestito tutto sporco da lavoro. Sentito che non ero riuscito a ottenere la borsa di studio mi propose lui una borsa di studio, ma in Italia”. E da lì è iniziata la sua avventura nel nostro paese.

