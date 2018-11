7 milioni e 350mila euro per i plessi scolastici lariani: destinatarie le scuole di Porlezza, Cernobbio, Faloppio, Lambrugo e Bellagio. Questa la bella notizia che è arrivata direttamente dal Palazzo di Regione Lombardia. Il presidente Fermi: “Complimenti ai Comuni che hanno presentato i progetti, la realtà comasca in percentuale quella maggiormente premiata”.

Oltre 7 milioni per le scuole comasche

“Con quasi 7 milioni e 350mila euro sosteniamo cinque interventi significativi di manutenzione e ristrutturazione scolastica presso altrettanti plessi dei Comuni di Porlezza, Cernobbio, Faloppio, Lambrugo e Bellagio. In questa prima fase sono stati finanziati 119 progetti su 189 ammessi in graduatoria, e Como è la provincia con la percentuale più alta di progetti finanziati, ben 5 sui 6 ammessi. Ci adopereremo ora in sede nazionale per reperire ulteriori risorse finalizzate a finanziare anche gli altri 70 progetti in graduatoria che non hanno finora beneficiato di contributi, auspicando che il Ministero possa contribuire in misura maggiore di quanto fatto sinora. L’unico intervento comasco escluso, presentato dal Comune di Carlazzo, è al settimo posto della graduatoria rimanente e quindi molto ben posizionato. Mi complimento pertanto con i Comuni lariani che hanno presentato i progetti per l’ottimo lavoro svolto dai loro uffici, un lavoro preparatorio che ha visto il territorio comasco come quello maggiormente premiato nel piano triennale approvato”. A sottolinearlo è stato il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi, che annuncia così per il territorio lariano lo stanziamento di 7 milioni, 348 mila e 60 euro destinati a interventi di ristrutturazione e riqualificazione dei plessi scolastici. Nello specifico, 3milioni e 464mila euro saranno destinati alla scuola primaria “L.B.Bianchi” di Porlezza; 2milioni, 970mila e 660 euro alla scuola primaria di via Liberazione a Faloppio; 400mila euro per i plessi scolastici di Bellagio; 353mila e 400 euro per la scuola “Don U.Marmori” di Cernobbio e 160mila euro per la scuola primaria “Aldo Moro” di Lambrugo.