Si è svolto ieri, lunedì 14 gennaio, all’albergo Leonardo da Vinci di Erba l’incontro tra Debora Serracchiani e le associazioni di categoria.

Hanno partecipato Angelo Orsenigo, Raffaele Straniero consiglieri regionali e l’onorevole Gianmario Fragomeli.

Debora Serracchiani ospite a Erba

Davanti a un pubblico numeroso Serracchiani ha analizzato gli effetti della manovra finanziaria che : “Non porta nessun valore aggiunto all’economia del Paese. Anzi lo sta facendo precipitare in uno stato di incertezza con lo spettro della recessione dietro l’angolo. La manovra non prevede nessun aumento di incentivi al lavoro, nessuna riduzione del costo del lavoro, nessun incentivo alla formazione e getta le basi per una demolizione dell’Industria 4.0. Il governo punta a dare tante piccole risposte per creare consenso, senza avere in realtà una visione di insieme che faccia il bene del Paese. Nessuna strategia anche sulla riforma delle pensioni, che prevede una durata di solo 3 anni e trascura diverse problematiche, come la questione femminile. Inoltre è da sottolineare la grave demolizione di tutti gli interventi culturali: meno 100 milioni di euro per la formazione, meno bonus cultura ai giovani, meno alternanza scuola-lavoro e ancor meno momenti culturali gratuiti per i cittadini. Nell’insieme il quadro non fa ben sperare per questo – dice Serracchiani – cerchiamo di essere presenti sul territorio e di raccogliere quante più segnalazioni ci provengono dalle associazioni di categoria. In questo modo vogliamo portare la nostra voce puntuale, seria e competente sul territorio produttivo e al fianco dei cittadini”.