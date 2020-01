Detto dialetto, la cultura lombarda diventa social grazie a giovani e anziani

“Detto dialetto”: in una rubrica “social”, i giovani di Anzano riscoprono il dialetto brianzolo grazie agli anziani.

E’ la bella iniziativa lanciata dal nuovo gruppo giovani “Quelli che av-Anzano” in occasione della Giornata nazionale del dialetto del 17 gennaio: armati di smartphone ed entusiasmo, i giovani hanno realizzato interviste agli anziani dell’Associazione Anziani e pensionati del paese alla scoperta di parole, proverbi ed espressioni in dialetto brianzolo, ma anche a loro volta ponendo domande agli anziani su termini del linguaggio giovanile. E così, per tutta la settimana, è nato il format “Detto dialetto”, che sulle pagine Instagram e Facebook del gruppo giovani si è articolato in sette video per sette argomenti diversi: dalla ricetta della cassoeula ai proverbi dialettali, ma anche al significato delle parole sushi e influencer. E così modernità e tradizione si sono intrecciate in uno scambio generazionale tra giovani e anziani, portando sui social network la cultura brianzola.

