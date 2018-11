Anziana dimessa dall’ospedale con un ago nel braccio.

Un’anziana di 84 anni di Civenna era caduta in casa e i familiari avevano allertato il 118 che aveva trasportato la donna al Pronto soccorso del Fatebenefratelli di Erba per le cure necessarie. Dopo gli accertamenti e le cure la signora è stata dimessa e ha potuto fare rientro a casa. L’indomani però l’amara sorpresa: qualcuno al nosocomio si era dimenticato di rimuovere l’ago dal braccio dell’anziana.

La famiglia ha quindi chiesto aiuto attraverso il call center dell’ospedale dal quale però non hanno ricevuto risposta per la lunga attesa. Quindi, non sapendo le procedure per togliere l’ago dal braccio della donna, ha preferito contattare privatamente un’infermiera che ha provveduto a “liberare” la donna dal fastidioso ago.

